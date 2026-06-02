静岡･大井川鉄道の井川線の料金値上げを巡り、当初予定していた6月1日からの値上げは延期していましたが、2日午後4時から鳥塚社長が会見を開き、観光列車化の概要や料金・開始時期などについて正式に発表しました。



（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）

「本年7月1日より大井川鉄道の井川線、観光列車化をスタートさせていただくこととなりましたので、ここにご案内を申し上げます」





2日午後4時から会見を開いた大井川鉄道。鳥塚社長が井川線の観光列車化を正式に発表しました。新たな運行形態となるのは7月1日から。運賃は現在、井川線全区間の千頭～井川駅間は、片道1340円ですが、新たに観光体験をパッケージ化した旅行商品として販売し、乗車区間に関わらず3500円に。座席は列車指定の定員制で事前予約が必要になります。ダイヤは上下線ともに1日5便で井川発の上り始発と千頭発下り最終は一般車両を連結し、これは従来通りの運賃で利用できます（予約不要）。また、沿線住民を対象に1000円で「井川線沿線住民パス」を7月1日から発行。2年間、一部の観光列車をのぞき全列車に乗り降り自由で利用できます。大井川鉄道が井川線の“観光列車化”を打ち出した背景には厳しい経営環境があります。2022年の台風被害により本線の半分が不通状態でこのままでは会社の存続自体が危ぶまれる状況なのです。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「現状 地元の方のご利用はほぼほぼない15年間定期利用客がゼロです観光客からいただくお金で地域の交通を維持していく仕組みですね」先日、ダイイチティービーの取材で井川線の観光列車化についてこのように答えていた鳥塚社長。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「井川線の価値はすばらしいものがあるそれを観光列車にして適正な料金もいただいて適正なサービスをしてというところを考えております」ただ、2日の発表までには紆余曲折がありました。当初、値上げを含めた今回の変更を6月1日であるきのうからを予定して準備を進めてきましたが、4月下旬、地元議員の有志が、地元への丁寧な説明などを求め、大井川鉄道に要望書を提出しました。（川根本町 中原 緑 町議）「街の経済が衰退するのではないかという懸念。まだ地域住民はその料金改定について、それから運行形態の変更についてまだ受け入れていない状況なので、もう1度再考していただきたいという思いです」そこで大井川鉄道は地元住民や観光事業者向けに説明会や意見交換会などを開催してきました。さらに混乱は他にも。鳥塚社長が自身のブログに書いた文章が波紋を呼んだのです。（鳥塚社長ブログ※現在は削除済み）「ふだん田舎の山の中で生活している人たちにも理解していただくことは難しいということを『やっぱりここもそうだったなあ』と今回改めて感じているところなのです」これには、鳥塚社長も…。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「反省です反省です/愚痴を言うようなことはみっともないっていう考え方もありますんでね確かにそうだろうなと/夜仕事終わってから9時ぐらいから3～40分考えて書くんですけどあんまり夜考えてることと朝考えるところが違いますからその辺はちょっとやっぱり反省ですね」こうした経緯があり、当初予定していた6月1日から7月1日へ変更して、きょう2日の発表に至りました。会見では、新たに「大鉄サポーターズクラブ」を設立し、主に沿線の観光事業者とともに観光列車の魅力向上と地域経済の活性化を図っていくことが発表されました。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「観光列車というのは地域と一緒に育てていくものだという風に認識をしております。（観光列車化は）完成ではなくてですね、ここがスタート地点だということで、切磋琢磨して、地域の皆さんとともにですね、より良い姿に井川線観光列車を育てていくための出発点いうことで我々は認識しております」夏の観光シーズンを前に大きく生まれ変わる井川線。観光列車として価値を高めながら地域の移動手段として存続できるのか。鳥塚社長の手腕が問われます。