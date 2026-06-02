高市首相は２日午後、首相官邸で開く中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から精製されるナフサ（粗製ガソリン）由来の石油製品について、「年度を越えて供給継続が可能となる」と表明する見通しだ。品薄が指摘される塗料・シンナーについては、例年の需要の１・８倍の供給を可能とする方針も示す。複数の政府関係者が明らかにした。ナフサは、ホルムズ海峡を経由しない代替調達を進めるなどして従来の８５％の水準に達したほ