高市首相は２日午後、首相官邸で開く中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から精製されるナフサ（粗製ガソリン）由来の石油製品について、「年度を越えて供給継続が可能となる」と表明する見通しだ。

品薄が指摘される塗料・シンナーについては、例年の需要の１・８倍の供給を可能とする方針も示す。

複数の政府関係者が明らかにした。ナフサは、ホルムズ海峡を経由しない代替調達を進めるなどして従来の８５％の水準に達したほか、中間製品の輸入を進めたことで、供給が増加し、４月の中間製品の在庫の使用量が０・１か月分に抑えられたという。

会議では、政府が調査した製品ごとの在庫の見通しも新たに示し、公表する予定だ。フィルム・包装材が３・６か月分、塩化ビニール管が３・１か月分、タイヤが４・３か月分、ペットボトルが２・６か月分などとなっている。

一方、入手が難しくなり建築業界を中心に影響が広がっている塗料・シンナーについては在庫が２・２か月分と比較的少ないため、政府が業界団体などと連携して供給増加や目詰まり対策に乗り出す。

塗料・シンナーの原料であるナフサの中間製品「トルエン」と「キシレン」について石油化学メーカーや石油元売り各社から塗料メーカーに直接供給を行うなどして、最大で例年の１・８倍の供給拡大を図る。

首相は会議で「地域の隅々の工務店にも塗料・シンナーが行き渡るようにする」と述べる見込みで、建築現場などでの影響を最小限に抑えたい考えだ。

首相は、さらなる流通過程の実態把握と目詰まり解消、中小企業などへの資金繰り支援などを関係閣僚に指示する方針だ。