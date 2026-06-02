女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、斉藤被告は女性について「すごく感じの良い方だと思った」と話した。斉藤慎二被告（43）は、2024年7月、東京・新宿区の駐車場のロケバスの中で20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われ、無罪を主張している。2日午前10時から始まった裁判では、斉藤被告への被告人質問が初めて行われ、斉藤被告は女性につ