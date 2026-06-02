台風第6号は、暴風域を伴ったまま3日朝から昼過ぎにかけて静岡県内に最接近する見込みです。気象台は河川の増水や氾濫などに注意するよう呼び掛けています。午前10時40分現在、台風第6号は屋久島の西南西をおよそ170キロの地域にあり時速25キロで北北東へ進んでいます。静岡県内では、3日未明から昼すぎにかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となる所がある見込みです。2日午前6時から予想される24時間