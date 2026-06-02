台風第6号は、暴風域を伴ったまま3日朝から昼過ぎにかけて静岡県内に最接近する見込みです。

気象台は河川の増水や氾濫などに注意するよう呼び掛けています。



午前10時40分現在、台風第6号は屋久島の西南西をおよそ170キロの地域にあり時速25キロで北北東へ進んでいます。

静岡県内では、3日未明から昼すぎにかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となる所がある見込みです。

2日午前6時から予想される24時間降水量は多い所で、県内全域で200ミリと予想されています。

気象台は土砂災害に厳重に警戒し低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に警戒するよう呼び掛けています。



台風6号の接近の影響で交通にも影響が出ています。

FDAは、静岡空港を発着する2日の鹿児島線と福岡線の欠航を発表しました。

また、JR東海によりますと東海道新幹線は計画運休はしませんが、3日の始発から急遽運転を見合わせる可能性があるという事です。

在来線については現在、JR東海で検討を行っているという事です。

