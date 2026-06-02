台風６号は２日午前、鹿児島・奄美地方を通過し、同日夜にかけて九州南部に最接近する見通しだ。これまでに沖縄県内で転倒するなどした１６人が軽傷を負った。３日には本州南岸を西日本から東日本に進む見込み。暴風域はなくなったが、東京都内でも３日朝から昼過ぎにかけて警報級の大雨となる恐れがある。気象庁は２日午前、鹿児島、宮崎、高知、徳島の４県で３日未明までの間に、短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生