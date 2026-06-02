台風６号は２日午前、鹿児島・奄美地方を通過し、同日夜にかけて九州南部に最接近する見通しだ。

これまでに沖縄県内で転倒するなどした１６人が軽傷を負った。３日には本州南岸を西日本から東日本に進む見込み。暴風域はなくなったが、東京都内でも３日朝から昼過ぎにかけて警報級の大雨となる恐れがある。

気象庁は２日午前、鹿児島、宮崎、高知、徳島の４県で３日未明までの間に、短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生する可能性があると発表した。

同庁によると、台風６号は２日午前９時現在、鹿児島・屋久島の南西約１９０キロを時速２５キロで北北東に進んでいる。中心気圧は９７５ヘクト・パスカル、最大風速は２５メートル。２日朝には宮崎県日之影町で１時間降水量４２ミリの激しい雨となり、鹿児島県奄美市では最大瞬間風速３２メートルを観測した。

台風６号の影響により、読売新聞のまとめでは、２日午前９時現在、沖縄県内で転倒したり、車の割れた窓ガラスが当たったりして１６人が軽傷を負った。宮崎、鹿児島、沖縄各県の少なくとも約１３万世帯約２５万人に避難指示が出され、約５６０人が避難所に身を寄せている。

３日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、近畿３５０ミリ、東海と四国、九州南部、奄美３００ミリ、九州北部２５０ミリ、関東甲信１５０ミリ。

ＪＲ東海によると、２日夜から３日終日、東海道新幹線の一部区間で、運転の見合わせや行き先変更の可能性がある。ＪＲ東日本も、３日早朝から夜にかけ、首都圏で列車の遅れや運休が発生する可能性があるとしている。

空の便では、西日本を発着する便を中心に日本航空が国内線１７０便、全日空が同７１便を欠航する。３日も羽田・成田空港発着の便などで、日本航空が同２６９便、全日空が同１３便の欠航を予定している。

九州で停電や休校、建物の屋根など１７件被害

台風６号により、沖縄県内では転倒などによるけが人が出たほか、九州地方でも停電や学校の休校などの影響が出ている。

沖縄、鹿児島両県では建物の屋根や外壁、シャッターが壊れるなどの被害が１７件起きたほか、約５万戸が停電しているという。沖縄県では倒木が３０件以上確認され、同県南風原（はえばる）町では街灯が倒れた。鹿児島県与論町では強風で浄水場の屋根が壊れて雨水がタンク内に流入。同町は全町民に水道水を飲み水として使用しないように呼びかけ、臨時給水所を設置した。

大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄県で小中高校が休校した。また、空の便は宮崎や鹿児島の発着便を中心に欠航が出た。宮崎空港（宮崎市）ではこの日の欠航に伴い、建物の閉館を知らせる紙が入り口に貼られていた。

ＪＲ九州は在来線を宮崎、鹿児島両県の全区間で、大分の一部区間で運行を取りやめた。

鹿児島中央駅（鹿児島市）を通勤で利用しているという鹿児島市の会社員男性（３７）は、「運休は知っていたが、確認しにきた。動かないようなので仕方がない」と話した。