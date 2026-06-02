佐野海舟でも鎌田大地でもない…W杯戦士が選ぶ日本代表“最大のキーマン”は？「上田綺世の活躍には欠かせない」
いよいよ開幕が迫ってきた北中米ワールドカップ。優勝宣言をしている日本代表は果たして躍進できるか。そのための最大のキーマンは誰か。元JリーガーでW杯戦士の鄭大世氏は「あえて佐野海舟と上田綺世を選ばず」、さらに司令塔の鎌田大地も外し、あのスピードスターの名前を挙げた。
「伊東純也です。なぜなら、彼のことが好きすぎるから（笑）」
とユーモアを交えて理由を口にした。
「伊東は代表の水が合いすぎている。本大会では上田を活かす選手が必要で、そうなると伊東と中村敬斗はいたほうがいい。伊東がいれば上田のゴール確率が格段と高まるはずなので。上田の活躍なくしてグループリーグを突破できないと思っています」
上田の活躍には、チャンスメーカーの存在が不可欠ということだろう。
伊東について鄭大世氏は「なんでビッグクラブに行かないのだろう」とも言っていた。
「縦にも横にも行けるし、パスの精度も高い。僕は伊東のクロスを受けたい。ずっとそう思っています（笑）。あのクロスなら絶対に点を取れますから」
それだけ伊東への信頼である。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「伊東純也です。なぜなら、彼のことが好きすぎるから（笑）」
とユーモアを交えて理由を口にした。
「伊東は代表の水が合いすぎている。本大会では上田を活かす選手が必要で、そうなると伊東と中村敬斗はいたほうがいい。伊東がいれば上田のゴール確率が格段と高まるはずなので。上田の活躍なくしてグループリーグを突破できないと思っています」
上田の活躍には、チャンスメーカーの存在が不可欠ということだろう。
伊東について鄭大世氏は「なんでビッグクラブに行かないのだろう」とも言っていた。
「縦にも横にも行けるし、パスの精度も高い。僕は伊東のクロスを受けたい。ずっとそう思っています（笑）。あのクロスなら絶対に点を取れますから」
それだけ伊東への信頼である。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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