W杯戦士が選ぶ日本代表のキーマンは？写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　いよいよ開幕が迫ってきた北中米ワールドカップ。優勝宣言をしている日本代表は果たして躍進できるか。そのための最大のキーマンは誰か。元JリーガーでW杯戦士の鄭大世氏は「あえて佐野海舟と上田綺世を選ばず」、さらに司令塔の鎌田大地も外し、あのスピードスターの名前を挙げた。

伊東純也です。なぜなら、彼のことが好きすぎるから（笑）」

　とユーモアを交えて理由を口にした。

「伊東は代表の水が合いすぎている。本大会では上田を活かす選手が必要で、そうなると伊東と中村敬斗はいたほうがいい。伊東がいれば上田のゴール確率が格段と高まるはずなので。上田の活躍なくしてグループリーグを突破できないと思っています」
 
　上田の活躍には、チャンスメーカーの存在が不可欠ということだろう。

　伊東について鄭大世氏は「なんでビッグクラブに行かないのだろう」とも言っていた。

「縦にも横にも行けるし、パスの精度も高い。僕は伊東のクロスを受けたい。ずっとそう思っています（笑）。あのクロスなら絶対に点を取れますから」

　それだけ伊東への信頼である。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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