JR山手線は運転を見合わせていた内回りの運転を再開しました。JR東日本によりますと、山手線は24日午前6時17分ごろ駒込駅で発生した人身事故の影響で、内回り電車で運転を見合わせていましたが、午前7時39分頃に運転を再開しました。この影響で内・外回り電車に遅れが出ています。