KDDIと沖縄セルラーは、「auナビウォーク」「auカーナビ」「au助手席ナビ」の月額料金および一部サービス内容を9月1日に改定する。各アプリの月額料金を110円引き上げるほか、「au助手席ナビ」は名称を「auカーナビ ライト」へ変更し、新機能を追加する。 全コースで月額110円の引き上げ 料金改定の対象は3サービス。「auナビウォーク」では、月額330円コースが