24日午前、長崎県南部に「線状降水帯直前予測」が発表されました。梅雨前線が活発になっていて、気象庁は先ほど、長崎県南部に「線状降水帯直前予測」を発表しました。これまでに、長崎・五島市で312.5mmの雨を観測しています。また熊本県と佐賀県、福岡県でも線状降水帯が発生する恐れがあります。すでに佐賀県と長崎県にはレベル4の土砂災害と大雨の危険警報が発表されていて、厳重な警戒が必要です。一方、台風7号は沖縄へ接近