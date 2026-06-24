[6.23 W杯K組第2節 ポルトガル 5-0 ウズベキスタン]あらゆる批判もプレッシャーも跳ね除けて前人未到のワールドカップ6大会連続ゴールを達成した。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは新たな金字塔を打ち立てたウズベキスタン代表戦後、「努力する者には神様が微笑むんだ。辛くて暗い1週間。すでに引退したかのように感じていたが、いつものように耐え抜いた。サッカーよりも努力を信じているからね。正直困難ではあっ