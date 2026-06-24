読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大学の授業中、ひとりぼっちで焦っていた主人公は、やさしく声をかけてくれた同級生の男子に救われます。しかし、和やかな雰囲気のなかで、突然、彼が信じられないひとことを放ったのでした……。ペアが組めないピンチに、救世主登場大学に入学したてのころ、私はひとりぼっちで講義を受けていました。まわりは、入学直後からすでに仲よしグループができていて、私はなかなか輪に