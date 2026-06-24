福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県では、24日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に対する心構えを一段高めていただき、地元気象台が段階的に発表する防災気象情報やキキクル(危険度分布)等の情報を確認してください。福岡・佐賀・長崎・熊本線状降水帯発生の可能性災害発生の危険度が高まる福岡管区気象台は24日5時33分、気象解説情報(線状降水帯半日前予測)を発