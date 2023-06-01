FIFAがW杯期間中にPK戦のルール変更をIFABに要請国際サッカー連盟（FIFA）が、現在開催されている北中米ワールドカップ（W杯）の期間中にもかかわらず、PK戦のルール変更を求めていることが分かった。英紙「The Times」が報じた。FIFAはより公平な条件を整えるための改正を望んでおり、ノックアウトステージが始まるまでの決定を求めている。記事によると、FIFAはサッカーのルールを策定する国際サッカー評議会（IFAB）に対し