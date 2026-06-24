1億円は、一発逆転ではなく“小さな勝ち”の積み重ねで届く――。そう実感させるのが、年収900万円のメーカー勤務会社員・大野さんだ。新卒時代に買ったトヨタ株を皮切りに、下落局面で拾い、上昇局面で一部を利確する堅実な投資を25年継続。預金は最小限に抑え、株式、投資信託、外貨建て保険、貸株サービスまで駆使して資産を1億円へと育て上げた。派手な勝負に頼らず、家計管理と長期運用で“いつの間にか富裕層”になった59歳