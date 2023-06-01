キャスト、監督、原作者がコメント寄せる漫画『フールナイト』がアニメ化され、今年Netflixで世界独占配信されることが発表された。サンライズとシャフトによる初タッグで制作される。あわせて、ティザービジュアルとティザーPV、キャラクター情報のほか、原作・安田佳澄氏によるアニメ化記念イラストとコメント、ならびにキャスト・スタッフからのコメントが一挙解禁された。主人公・神谷トーシロー役は内山昂輝、トーシローの