朝、下の子どもたちを抱っこしようとした瞬間にぎっくり腰になり、動けなくなってしまった母親を、小学生の長女（ねぇね）が「全部やるから！」と献身的に助ける。この様子を収めた動画が353.9万回再生を超える反響を呼び、「お母さんの苦労分かってるからこその行動だね」「お姉ちゃん偉いし頼もしいですね」「お母さんの背中見てまっすぐ育ってますね」「親御さんの教育の賜物ですよ！」などとコメントが寄せられた。絶体絶命