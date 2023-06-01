7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。本日、出演アーティスト情報 第三弾を解禁！今回解禁の出演者は以下の通り。＜出演者情報 第三弾＞大塚 愛、亀梨和也、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、超特急、TWS