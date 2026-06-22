CEZANNE（セザンヌ）の2026年夏新作コスメ情報が到着！“塗るレフ板”として人気のハイライトがリニューアル。『パールグロウハイライトN』が7月上旬より発売されます。さらに『アンダーアイライナー』には、ミルキーブラウンの新色が仲間入り。編集部によるスウォッチ＆レビューとともにご紹介します。CEZANNE（セザンヌ）2026年夏新作コスメCEZANNE（セザンヌ）2026年夏新作コスメ『セザンヌパールグロウハイライトN』『