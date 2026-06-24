警察車両の赤色灯24日午前、群馬県高崎市の駐車場で意識がない状態の血まみれの女性が見つかった。県警によると、女性は成人とみられ、搬送先の病院で死亡が確認された。県警が殺人事件とみて詳しい状況を捜査している。現場付近に刃物のような物があった。県警は凶器として使用されたとみている。