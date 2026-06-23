失敗した日。自信をなくした日。なんとなく気分が晴れない日。そんな時に、なぜか距離を詰めてくる男性っていませんか？男性は、本気で好きな相手が落ち込んでいるほど、放っておけなくなるもの。興味が薄い相手には踏み込まないところまで、自然と関わろうとしてしまうのです。正論より先に、相手の気持ちを受け止める男性は本気の相手には、正しさをぶつけません。「気にしすぎじゃない？」ではなく、「それは落ち込むよね」「大