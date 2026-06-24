動画配信サービスの世界最大手「Netflix」は現地時間23日、フランスで開催中の世界最大規模のアニメーション映画祭「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」で行われたスタジオフォーカスのパネルにおいて、今後配信を予定する新作アニメ作品の最新情報を一挙公開した。【画像】この記事に関連するすべての写真今回発表されたのは、人気漫画『フールナイト』のアニメ化決定をはじめ、京都アニメーション最新作『二十世紀電氣