北中米W杯を戦う日本代表MF久保建英(ソシエダ)はグループリーグ第3戦スウェーデン戦に帯同しないことが決まった。現地時間23日午前、日本サッカー協会(JFA)の広報担当者が明らかにした。久保は14日の初戦オランダ戦(△2-2)に先発出場したが、後半に同点ゴールをアシストした後、接触プレーで左膝を負傷。20日の第2戦チュニジア戦(◯4-0)には帯同せず、日本代表専属の理学療法士(PT)とともにベースキャンプ地のナッシュビルに残