北海道・釧路警察署は2026年6月23日、トラック運転手の男(55)を暴行の疑いで再逮捕しました。男は6月2日午前2時15分ごろ、自宅で同居する娘(19)の頭を素手で殴った疑いがもたれています。娘にけがはありません。警察の調べに対し男は、「酔っていて覚えていない」と容疑を否認しているということです。この時、男は通報を受けて駆け付けた警察官の胸を突き飛ばしたとして、公務執行妨害の疑いで、その場で現行犯逮捕されていて、容