「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）阪神・梅野が快音で気合を体現した。１４日ぶりの１軍昇格で即スタメンマスク。任された期待を背負い、攻守で躍動した。五回先頭では３ボール１ストライクから直球を捉えて左翼線二塁打。打者有利のカウントからアグレッシブな打撃で魅せた。女房役としては先発・才木とバッテリーを組み、６回無失点に導く好リード。白星こそつかめなかったものの、３５歳のベテランがけん引し