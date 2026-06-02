クリストファー・ノーラン監督(55)の特集上映が、この夏のトロント国際映画祭で行われる。新作「オデュッセイア」の公開を前に、長編全12作品が劇場スクリーンに一挙復活する。 【写真】カッコよすぎる！「オデュッセイア」のマット・デイモン 特集「Christopher Nolan: Grand Designs」は7月8日から8月20日まで開催され、全作品が35ミリおよび70ミリフィルムで上映される予定。北米での「オデュッセイア