静岡県警は5月25日～5月31日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し注意を呼びかけています。ランキング上位に入るサイトは毎週異なっているため、普段使用するサイトでも注意が必要です。静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを発表しています。2026年5月25日～5月31日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。1. Apple 2.三井住