静岡県警は5月25日～5月31日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し注意を呼びかけています。ランキング上位に入るサイトは毎週異なっているため、普段使用するサイトでも注意が必要です。



静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを発表しています。



2026年5月25日～5月31日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。





1. Apple 2.三井住友カード 3.Amazon 4.電話番号認証 5. イオンカード 6.クレディセゾン7.ETC利用照会サービス 8.ANA 9.VISA10. JR東日本以下のようなタイトルのメールが来たら要注意だとして例示しています。【三井住友カード】お客様情報の確認をお願いいたします【重要】Primeの定期的なアップデートについてのご案内（Amazon）【WAON POINT】未受取ボーナスポイント受取手続きのご案内（イオン）【再度ご連絡】クレジットカード情報更新未完了に伴うETCサービス一時停止のご案内【ANA】搭乗・提携サービスご利用に伴う未反映マイルのお手続きについて静岡県警は、メール、SMSに記載されているURLはクリックしないことや、よく使用するサービスについては公式アプリをダウンロードすること。また、公式サイトをブックマークしておくことなどを呼びかけています。