静岡市では、6月使用分から水道・下水道の料金が値上がりし、標準的な家庭で2か月で880円の負担となります。静岡市によりますと、6月の使用分から上下水道の使用料金が2人から3人の一般家庭の場合、2か月で880円程度値上がりします。他の自治体に比べ料金が安かったスーパーや事業所などは、2か月で10万円余り値上がりし、値上げ率は25％となっています。値上げ分については上下水道の老朽化対策に加え、南海トラフ地