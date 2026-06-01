6月1日午前、静岡･牧之原市のすべての市議を前に、杉本市長が口にしたのは…。（牧之原市杉本 基久雄 市長）「このたびの事案により、市民の皆さま並びに、議員の皆さまの信頼を損なうことになりましたことに対し、市政を預かるものとして深くおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした」謝罪の言葉。一体、何が起きたのかというと…。（牧之原市竹内 英人教育文化部長）「2つの口座からは、それぞれ1回送金されている。