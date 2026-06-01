6月1日午前、静岡･牧之原市のすべての市議を前に、杉本市長が口にしたのは…。



（牧之原市 杉本 基久雄 市長）

「このたびの事案により、市民の皆さま並びに、議員の皆さまの信頼を損なうことになりましたことに対し、市政を預かるものとして深くおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした」



謝罪の言葉。一体、何が起きたのかというと…。



（牧之原市 竹内 英人教育文化部長）

「2つの口座からは、それぞれ1回送金されている。1つは100円、もう一つは、 999万9999円であり、送金先の口座については、調査中であると」





なんと、牧之原市立相良中学校で、保護者などから集めた教材や卒業アルバムなどの費用を管理する学校の口座から“約1000万円”が不正送金されたのです。市によると…事案が起きたのは先週29日･金曜日。相良中学校で60代の女性職員がパソコンで調べものをしていたところ、画面に突然エラーメッセージが表示されました。そこには、連絡するようにと電話番号が表示されたため、職員はそこに電話をかけたといいます。（牧之原市 竹内 英人教育文化部長）「相手から、このパソコンがなんらかのウイルスに感染している。パソコンの内部がどのくらい破壊されているか調べるから、引き続き操作を続けるようにと指示があったということです」そして、相手はネットバンキングの有無を確認。職員は2つの金融機関を利用していると答えたといいます。すると。（電話の相手）『正常にログインできるか確認しましょう』（牧之原市 竹内 英人教育文化部長）「このあたりから、不審に思った 職員が電話をつないだまま別の電話で学校のネットワーク システム管理業者の担当に連絡 、相談しまして、その担当から 、詐欺なのでインターネット の配線を抜き、パソコンの電源を落とすよう指示を受け、それを実施した」すると、相手は…（電話の相手）「なぜそんなことをするのか、今までちゃんとやっていたのに」突然激昂したといいます。その後、職員は電話を切りましたが…約1000万円が不正送金されているのが確認されました。うした事案について。専門家は…。（神戸大学大学院 森井 昌克 名誉教授）「以前からこの手の詐欺は多いのですが、サポート詐欺って言われていますね」実際どのような手口なのでしょうか。（静岡県警サイバーセキュリティ対策室 鈴木 啓友 管理官）「自動的にサポート詐欺の警告画面が出てくる。サポートを装いパソコンに問題があると言って補償を装って金銭を要求してくる」ここで電話をしてしまうと、パソコンが乗っ取られてしまう可能性があるのです。そのため絶対に電話はせずに、落ち着いて、この警告画面を消すことが重要です。その方法は…。（静岡県警サイバーセキュリティ対策室 鈴木 啓友 管理官）「一つ目は『ESCキー』を3秒長押しする。3秒長押しすると画面が小さくなるので閉じられる」（静岡県警サイバーセキュリティ対策室 鈴木 啓友 管理官）「一つ目の方法で消えなかった場合は『Ctrl＋Alt＋Delete』を押し『タスクマネージャー』を選択し使用しているブラウザを右クリックしタスクの終了」それでも動かない場合は電源ボタンを長押して強制シャットダウンをしてほしいといいます。（高山 基彦 アナウンサー）「学校が管理する口座からおよそ1000万円の被害があった 事案、市民の皆さんはどうみているのでしょうか」（牧之原市民）Q.ニュース聞いてどう思った？「あとどうするんだろうと思った。誰が補てんするんでしょうね？」（牧之原市民）「われわれ素人が引っかかるのは分かるけど、パソコンをしっかり扱って危機管理もしっかりしている人でも、ああいう風になるのはやはり怖いですね」（牧之原市民）「学校で教えなきゃいけない立場の人たちが被害に遭うのはどうなんでしょう」（牧之原市民）「それは大変です。親がためて、働いたお金を全部預けているわけだから、それはとても…。返ってこないだろうけど返して欲しいですよね。親としては…」生徒たちのお金が被害にあってしまった今回の事件。近年は教育機関が狙われるケースも確認されているといいます。（神戸大学大学院 森井 昌克 名誉教授）「昔の『サポート詐欺』っていうのは、プリペイドカードを購入させる っていう手口だったんですけど、今の『サポート詐欺』は企業対象になっててですね、プリペイドカードを購入させるんじゃなくって、いろいろ操作さ せて、結局は遠隔操作させるよう にする。昨年は名古屋大学とかあるいは松山大学とか、結構大学が被害に遭ったりした んですよね。それ以外にも企業も被害に遭っていて…。とにかくパソコンの指示に従うっていう時には、1度立ち止まって考えるっていうことですね。考えるだけじゃなくて、先ほど言いましたように、他の人の意見も聞くっていうことが大事ですね」