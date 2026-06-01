高校サッカーは、5月31日、静岡県総体男子準決勝が行われました。名門校が激突した熱い戦いを制し、決勝進出を決めたのは？準決勝第1試合は、4年ぶりの優勝を目指す青の磐田東と、連覇を狙うエンジの浜松開誠館が激突。39分、磐田東はゴール前の混戦から最後は10番髙田が頭で押し込み先制します。一方の開誠館はエンドが変わった後半、11番志賀のパスに反応したのは25番の森下。中へボールを送ると最後は6