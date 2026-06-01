高校サッカーは、5月31日、静岡県総体男子準決勝が行われました。名門校が激突した熱い戦いを制し、決勝進出を決めたのは？



準決勝第1試合は、4年ぶりの優勝を目指す青の磐田東と、連覇を狙うエンジの浜松開誠館が激突。



39分、磐田東はゴール前の混戦から最後は10番髙田が頭で押し込み先制します。



一方の開誠館はエンドが変わった後半、11番志賀のパスに反応したのは25番の森下。中へボールを送ると最後は6番大石が豪快なミドルでネットを揺らし、同点に追いつきます。





試合はそのままPK戦へ。開誠館の2人目森下をキーパー小澤がビッグセーブ。磐田東が流れをつかんだかと思われましたが…3人目、4人目のキッカーが連続で失敗。開誠館5人目・キャプテン礒部が成功して勝負あり。浜松開誠館が大会連覇へ王手をかけました。（浜松開誠館 DF14 礒部 舜也 主将･3年）「次勝たないと全国の舞台に立てない。いい準備をして決勝に臨みたい」続く第2試合は、2年ぶりの優勝を狙う緑の静岡学園と、藤色の名門・藤枝東が対戦。相手のオウンゴールで先制した静岡学園は19分、19番杉之原のパスに15番沢井。静岡学園がリードを広げます。追いかける藤枝東は38分、右サイド6番山田の突破からチャンスを作ると、こぼれ球に9番増田、最後は11番望月が押し込み1点を返します。静岡学園は後半11分、コーナーキックから3番飯尾が合わせ追加点。再びリードを広げると…。その後、沢井が、この日2点目のゴールを奪うなど大量6得点。静岡学園が名門対決を制し、決勝進出です。（静岡学園 MF7 足立 羽琉 主将･3年）「（2025年準決勝で負けた）リベンジでもあるし、全国に出なきゃいけないという覚悟は全員持っているので…絶対に勝って全国にに行きたい」