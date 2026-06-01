大森本場乾海苔問屋協同組合は5月16日、東京都大田区の大森海苔会館で「第45回海苔テイスティングコンテスト」（協力＝大森新和会）を開催した。海苔商社など35人ほどが参加し、今漁期の焼海苔で食べ比べを楽しんだ。「うまい海苔コンテスト」では、有明3県を含む11産地の11品を実食して投票した。最優秀賞に、愛知・土谷基晴氏が生産した等級「西三河 西尾・味沢・冷大◯重重優」（汐回数3／札値5999円）が輝いた。「汐回数」