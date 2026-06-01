ディズニー実写版』『ムーラン』での主演俳優のスタントダブルをはじめ、数々のアクション作品でスタントを務めてきたリウ・ヤーシーが映画初主演を果たした『シャオ・メイ／ローマ大決戦』。2025年シッチェス国際映画祭オルビタ賞の長編作品賞、イタリア・ゴールデングローブ賞の監督賞を受賞したことも話題だ。行方不明となった姉を探すためにローマにやってきた中国人女性シャオ・メイ（リウ・ヤーシー）は、売春や人身売買が横