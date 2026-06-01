セブン-イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長は本紙インタビューで「地に足のついた改革を積み重ね、もう一度『セブンは強い』と思ってもらえる存在にしたい」と再成長への思いを語った。来店価値向上と省人化投資による店舗負荷軽減を両立する一方、接客や地域とのつながりは「セブンの価値そのもの」と強調。地域に根差した店舗価値を守りながら改革を進める考えを示した。◇◇――加盟店利益向上へ向けた改革について