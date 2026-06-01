名古屋のソウルフードにして、全国にも多くのファンを持つ「Sugakiya」伝統のおいしさを再現したカップ麺。コクのある豚骨ベースに、和風だしの香りと旨みを効かせたオリジナルスープは唯一無二。2000年発売。ソース