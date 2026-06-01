ビールのうまさは「辛口×冷え」。アサヒビールは「スーパードライ」ブランドを4年ぶりに全面刷新する。10月にビール類酒税統一が控える今年、冷やすことでより冴える辛口のうまさを武器に、市場の流れを変える考えだ。「酒税が統一され価格差が縮小するなか、もう一度お客様が本当にうまいビールを求める瞬間がやってくる。そのときに選ばれるブランドとなるよう価値を明確化し、磨くことが重要だ。お客様の期待を超えるため