◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武６―０ＤｅＮＡ（３０日・ベルーナドーム）西武・隅田知一郎投手がドラ１・小島大河捕手＝明大＝とバッテリーを組み、９回８安打９奪三振無失点の快投で４勝目。自身４年連続の完封勝利を挙げた。初回から毎回走者は出すも、得点は許さず。５回に初めて三者凡退とすると、６回も走者を出しながらも無失点で切り抜けた。７回は守備から途中出場の先頭・京田に右前安打を打たれると、続