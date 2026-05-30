◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武６―０ＤｅＮＡ（３０日・ベルーナドーム）

西武・隅田知一郎投手がドラ１・小島大河捕手＝明大＝とバッテリーを組み、９回８安打９奪三振無失点の快投で４勝目。自身４年連続の完封勝利を挙げた。

初回から毎回走者は出すも、得点は許さず。５回に初めて三者凡退とすると、６回も走者を出しながらも無失点で切り抜けた。

７回は守備から途中出場の先頭・京田に右前安打を打たれると、続く石上を一ゴロとして１死一塁となってから、ソフトバンクからトレード移籍の井上を遊飛、昨季まで西武に所属した古市をカウント１―２と追い込み最後は空振り三振に斬った。

小島も攻守両面で隅田の快投を支えた。守備では３点リードの４回１死一塁で強肩を発動し、二盗を試みた一塁走者・成瀬を刺す。攻撃では２点リードの３回１死で中前安打を放って出塁し、続く渡部の中越え適時二塁打で３点目のホームを踏む。５点リードに広げた６回２死二塁では右翼線への適時二塁打を放つなど、５打数２安打１打点の活躍を見せた。

隅田は試合後、「小島がしっかりと話し合ってくれましたし、強気のリードで攻めてくれた。ルーキーですけど本当にどっしり構えてますし、古賀（悠）とはまた違う良さがあって僕も勉強させてもらってる。いいキャッチャーだと思います」と女房役に感謝。西口監督も「古賀（悠）と併用してる中で、出てない時もしっかり練習してダメな部分もバッテリーコーチとケアしていってる。成長していってくれてるんじゃないですか」と評価していた。