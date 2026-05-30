SNS上で「まだ5月なのに蚊に刺された！」といった困惑の声が目立ち始めている。【写真】「蚊がいたんで蚊取り線香つけておきました〜！」 若者による衝撃の点火方法が話題本来であれば真夏のイメージが強い蚊だが、温暖化の影響で出現時期や活動の勢いに違いが出てきているのではないだろうか。虫ケア用品大手「アース製薬」赤穂研究部の有吉立（ありよし・りつ）さんに、今年の蚊の発生予想と、最新の傾向と対策を聞いた。――5月