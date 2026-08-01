酷暑
『酷暑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
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令和8年熊本地震の避難所 専門家は「まるで難民キャンプ」と驚愕
避難所の劣悪環境や車中泊のリスクを複数の専門家が警告しているという
デイリー新潮
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三井住友銀行がOlive会員向けにセブン無料クーポンを配布
全国のセブン−イレブンで使える無料クーポンをOlive会員全員に配布するとのこと
マイライフニュース
2026年8月8日
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日本代表がオーストラリアに32-35で惜敗、残り2分に詰め寄るも届かず
世界8位のオーストラリアに32対35で敗れ、過去8戦全敗となった
スポーツ報知
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「水を飲めば安心」は危険、医師が語る熱中症を防ぐ水分補給の正解
発汗機能には限界があり、高湿度の日は脱水だけが進行する危険性があるという
プレジデントオンライン
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月5日
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東京の百貨店でお中元ギフト解体セール、食用油や海産物が最大7割引に
FNNプライムオンライン
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気温40度超でも「サボっている」と周囲からの誤解を懸念 ゴミ収集の実情は
集英社オンライン
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猛暑で深刻化する「腸の砂漠化」、キウイ習慣で腸を潤す方法とは
NEWSポストセブン
2026年8月3日
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熊本で40℃以上の酷暑日、1890年の観測以来初 できるだけの熱中症対策を
日テレNEWS NNN
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3日、関東は気温が大幅ダウンか 一方で西日本では猛暑が続く見込み
東京都心の最高気温は前日比マイナス8℃の27℃が予想されており
日テレNEWS NNN
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宇野昌磨がアイスショーで競技者と表現者の二つの顔を見せた
アイスダンス転向後も高難度ジャンプに挑み、転倒しながらも最後に着氷を決めた
Sportiva
2026年8月2日
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熊本地震後に車中泊の70代女性が熱中症疑いで死亡 初災害関連死の可能性
ABEMA TIMES
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3日、東京都心は気温が大幅ダウンか 被災地の熊本は41℃の予想
一方、熊本など西日本では41℃超の酷暑日となる地点が出る見込みである
tenki.jp
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3日も西日本は危険な暑さ続く 熊本県や佐賀県で40℃の酷暑日予想も
ウェザーマップ
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冷やしキュウリで513人がO157…夏祭りの屋台に潜む食中毒リスク
豚の丸焼きやケバブ、冷やしキュウリなど過去の事例で集団食中毒が発生している
集英社オンライン
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記録的猛暑が日本の消費行動を一変させ、業界ごとに明暗が分かれている
日傘や汗拭きシート、屋内レジャーが伸びる一方で動物園や夏祭りは苦戦
週プレNEWS
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96歳の祖父、78歳の母と同居の61歳女性「老老老介護」状態
熱中症で救急車2台が出動した際、近隣住民から心無い言葉を浴びせられたという
現代ビジネス