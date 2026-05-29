ここに住みたい！ をゲーム内で実現する、癒しの箱庭クリエイター『リリィ』をご紹介します。ここに住みたい！ をゲーム内で実現する、癒しの箱庭クリエイター『リリィ』今週のピックアップ『【ぽこあポケモン】再現！あのマサラタウンを復興してみた！Pallet Town byゆきみ【建築動画/PokemonPokopia】』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますリリィさん：「YouTubeで活動している『リリィ』と申します。今は『ぽこ あ ポケモン