ここに住みたい！ をゲーム内で実現する、癒しの箱庭クリエイター『リリィ』をご紹介します。

ここに住みたい！ をゲーム内で実現する、癒しの箱庭クリエイター『リリィ』

今週のピックアップ

『【ぽこあポケモン】再現！あのマサラタウンを復興してみた！Pallet Town byゆきみ【建築動画/PokemonPokopia】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

リリィさん：「YouTubeで活動している『リリィ』と申します。今は『ぽこ あ ポケモン』というポケモンのクリエイト系の動画を作成しています。専業ではなく働きながら活動しているのですが、配信活動で出会った『雪見ちゃん』という女の子にサポートしてもらいながらやっています。時々アバターを使って配信することもあります。過去にも少しYouTubeに挑戦したことはあったのですが、自分自身の覚悟や継続力が足りず、挫折してしまった経験があります」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

リリィさん：「あつ森からですね。何か新しいことをやってみたいなと思って動画を投稿してみたら、偶然多くの方に見ていただけたんです。それがモチベーションになって、少し続けてみたという感じですね。実際の街の風景を検索して参考にしたり、海外の街並みや映画などを思い出して作ったりしていました。自分の頭の中で『こういう可愛いものを作りたい』という意思で作ることもあるんですけど、実際の風景などを探してインスピレーションを得ることが多いかもしれません」

――おすすめの動画は何ですか？

リリィさん：「これは友達の雪見ちゃんと一緒にやっている動画なんです。彼女は将来への不安から『何もできない』という状況だったんですけど、そういう話を聞いて『一緒にYouTubeやってみない？』と誘ってみました。そうして一緒にやることにして、彼女が作ってくれた動画の1つなんです。私にとってはすごく印象的で、思い入れのある動画ですね。マサラタウンは私たちの中ですごく印象に残っていて、アニメで雨の中、サトシがピカチュウを抱えながら走っていくシーンとかもすごく印象的でした。私でも覚えていたので『やっぱりマサラタウンをやりたいよね』ということになりました。

雪見ちゃんはすごくポケモンが好きで、ポケモンへの愛がいっぱいあるんです。だから再現する時も、色々なマサラタウンの情報を仕入れてきてくれました。ゲームやアニメなど色々なマサラタウンのベースがあるらしくて、それをいい感じに混ぜて『ぽこ あ ポケモン』に合うように組み合わせてくれたんです。その結果、いろんな方に見てもらえるんじゃないかという期待と、雪見ちゃんのポケモン愛がいい感じに混ざった作品になったのかなと思います。

家の外観は『Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ』という作品を参考にしていて、家の配置などは『赤・緑』の最初の方を意識しています。周辺の地形などは、アニメを意識して作ってくれたみたいです。色々なゲームやアニメから持ってきてくれた感じですね。マサラタウンは最初に『こういう感じにしようかな』と地形から作っていたので、最初に決めていたんだと思います。完成させるのに2〜3日、資材集めなどを含めると3〜4日かかって、そこから動画の編集にも1〜2日かかりましたね」

【ぽこあポケモン】再現！あのマサラタウンを復興してみた！Pallet Town byゆきみ【建築動画/PokemonPokopia】

https://youtu.be/1F-FNa41FnQ



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

リリィさん：「私は本当に継続力がないところが自分のダメなところなのですが、人を元気にさせたり笑顔にさせたりすることが好きです。YouTubeの活動を通して『継続できる人』になりたいなと思っていますし、みんなの癒やしになれるような配信や動画を作れるようになっていきたいなと思っていますので、よかったら応援してくださると嬉しいです」

ゲーム内で理想の街並みや愛あふれる世界観を再現し、見る人に癒やしと笑顔を届ける箱庭クリエイター『リリィ』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『リリィ』

https://www.youtube.com/@lilychaaaaan

Xのアカウント『リリィ 🥀🐇』

https://x.com/__ririmero

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島