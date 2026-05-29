東武トップツアーズ株式会社は、東武鉄道の臨時夜行列車を利用した旅行商品「東武の尾瀬 尾瀬夜行23:45」を販売している。料金は片道1座席8,300円～。 浅草駅を23時45分に発車し、翌朝に会津高原尾瀬口駅へ到着する夜行列車を利用するツアー。会津高原尾瀬口駅から専用バスに乗り換えることで、駒ケ岳登山口、尾瀬御池、尾瀬沼山峠へアクセスできる。沼山峠には6時50分に到着する。 目的地となる尾瀬国