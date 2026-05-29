東武トップツアーズ株式会社は、東武鉄道の臨時夜行列車を利用した旅行商品「東武の尾瀬 尾瀬夜行23:45」を販売している。料金は片道1座席8,300円～。

浅草駅を23時45分に発車し、翌朝に会津高原尾瀬口駅へ到着する夜行列車を利用するツアー。会津高原尾瀬口駅から専用バスに乗り換えることで、駒ケ岳登山口、尾瀬御池、尾瀬沼山峠へアクセスできる。沼山峠には6時50分に到着する。

目的地となる尾瀬国立公園は、福島・新潟・群馬・栃木の4県にまたがる日本最大級の山岳湿地。5月下旬のミズバショウ、夏のニッコウキスゲ、秋の草紅葉など、四季折々で変化する自然風景を狙える撮影スポットとしても知られる。

列車には東武鉄道の500系「リバティ」を使用。全席リクライニングに対応するほか、各座席にコンセントと無料Wi-Fiを完備している。

運転日

6月

5日（金）、12日（金）、13日（土）、19日（金）、20日（土）、26日（金）



7月

3日（金）、4日（土）、10日（金）、11日（土）、17日（金）、18日（土）、24日（金）、25日（土）、31日（金）



8月

1日（土）、7日（金）、14日 (金)、21日（金）、28日（金）



9月

4日（金）、5日（土）、11日（金）、12日（土）、18日（金）、19日（土）、25日（金）、26日（土）



10月

2日（金）、3日（土）、9日（金）、16日（金）



停車駅

浅草：23時45分 北千住：0時00分 新越谷：0時14分 春日部：0時30分 会津高原尾瀬口：3時08分