【山形県】「強酸性のお湯で…」“美人づくりの湯”で有名な「蔵王温泉」の魅力とは？神秘的な絶景も楽しめる
蔵王温泉は、日本武尊の東征に従った吉備多賀由により発見されたと伝わる、開湯1900年余りの歴史を持つ日本屈指の古湯です。奥羽三高湯の1つに数えられ、古くから多くの湯治客を癒してきました。
最大の特徴は、全国的にも珍しい強酸性の硫黄泉です。少し熱めの乳白色のお湯で、「美肌の湯」「美人づくりの湯」として知られています。
温泉街には、歴史を感じさせる旅館や土産物屋が立ち並び、街角のいたるところから湯煙が立ち上る情緒豊かな風景が広がっています。源泉かけ流しの宿が多いのも魅力の1つです。
冬には、世界的に有名な「樹氷（スノーモンスター）」が山を埋め尽くし、ライトアップされた幻想的な光景を楽しむことができます。アクティブに過ごした後は、温泉街にある3つの共同浴場（上湯・下湯・川原湯）や、200人が同時に入浴できる「大露天風呂」での湯めぐりがおすすめです。
「温泉がモチーフのアニメに出てたから」（20代女性／東京都）」
「雪のアクティビティとセットで行きたい」（40代女性／福島県）」
「蔵王温泉は強酸性のお湯で美人づくりのお湯と呼ばれているから」（20代男性／佐賀県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
最大の特徴は、全国的にも珍しい強酸性の硫黄泉です。少し熱めの乳白色のお湯で、「美肌の湯」「美人づくりの湯」として知られています。
温泉街には、歴史を感じさせる旅館や土産物屋が立ち並び、街角のいたるところから湯煙が立ち上る情緒豊かな風景が広がっています。源泉かけ流しの宿が多いのも魅力の1つです。
「蔵王温泉」周辺には何がある？蔵王温泉周辺は、年間を通じて大自然を満喫できるアクティビティが充実しています。蔵王のシンボルである火口湖「御釜」は、エメラルドグリーンの水をたたえた神秘的な姿で訪れる人々を魅了します。また、ブナ林に囲まれた「ドッコ沼」や、360度の大パノラマを楽しめる「蔵王ロープウェイ」も人気のスポットです。
冬には、世界的に有名な「樹氷（スノーモンスター）」が山を埋め尽くし、ライトアップされた幻想的な光景を楽しむことができます。アクティブに過ごした後は、温泉街にある3つの共同浴場（上湯・下湯・川原湯）や、200人が同時に入浴できる「大露天風呂」での湯めぐりがおすすめです。
「美人づくりのお湯」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「温泉がモチーフのアニメに出てたから」（20代女性／東京都）」
「雪のアクティビティとセットで行きたい」（40代女性／福島県）」
「蔵王温泉は強酸性のお湯で美人づくりのお湯と呼ばれているから」（20代男性／佐賀県）」
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