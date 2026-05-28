5月14日（木）から、全国のコメダ珈琲店で、人気チョコレート菓子「CRUNKY」とコラボレーションした「シロノワール CRUNKY」が期間限定で登場しています。SNSでは、発売直後から「チョコづくしで幸せ」「背徳感がすごい」と大きな話題を集めている限定メニューを、さっそく実食レビューします！「シロノワール CRUNKY」今回のコラボには、「ジェリコ CRUNKY」と、今回ご紹介する「シロノワール CRUNKY」の2種類がラインナップ